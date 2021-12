Alla ricerca di un microfono USB? Blue Yeti in sconto del 30% su Amazon

Al momento in cui scriviamo manca una settimana esatta a Natale 2021. La corsa ai regali tech è entrata nel vivo e non sono in pochi coloro che stanno cercando qualche prodotto intrigante. Tra le miriadi di offerte attive in questo periodo, potrebbe interessarvi approfondire la promozione di Amazon sul microfono USB Blue Yeti.

Il prezzo del prodotto è infatti sceso a 97,99 euro su Amazon. Generalmente il costo sarebbe invece di 139,99 euro, quindi lo sconto è del 30%, per un possibile risparmio di 42 euro. Potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi ha intenzione di migliorare la qualità audio per quel che concerne PC e Mac, nonché per coloro che vogliono iniziare ad approcciarsi al mondo dello streaming.

Proprio in quest'ultimo campo, nonché ovviamente nel mondo dei video in generale (pensiamo ai contenuti pubblicati su YouTube), quello del Blue Yeti è un nome noto. Si tratta infatti di un microfono non troppo costoso che presenta quattro modalità di rilevamento: omnidirezionale, bidirezionale, stereo e cardioide. Si possono dunque effettuare registrazioni che solitamente richiederebbero più microfoni.

Un altro punto a favore di questo prodotto è l'esperienza plug-and-play: basta semplicemente collegarlo mediante porta USB a un PC o un Mac e si potrà poi iniziare la registrazione in men che non si dica.



Per il resto, ricordiamo che in queste ore su Amazon ci sono anche offerte su Smart TV.