La ricerca che non vi aspettavate: chi guida meglio tra un utente Android e uno iOS?

Android o iOS? Meglio un iPhone o uno smartphone del robottino verde? La lotta tra i due schieramenti continua ormai oltre dieci anni, ma la risposta definitiva non si trova ancora. Una recente ricerca sul campo, però, ci offre una visione completamente diversa: guida meglio un utente Android o uno iOS?

La bizzarra analisi condotta dal comparatore di assicurazioni auto Jerry ha voluto determinare definitivamente quale conducente è il migliore tra il possessore di un telefono Android e coloro che hanno un iPhone. Per farlo, l’app Jerry ha analizzato i dati di guida di 20.000 automobilisti per oltre 13 milioni di chilometri al volante e, tenetevi forte, gli utenti Android vincono in ogni categoria.

Il grafico in calce alla notizia ci illustra i punteggi di guida sicura delle due compagini e ci parla chiaro: i meno distratti sono gli utenti Android, e sono anche quelli che percorrono meglio le curve, accelerano meno bruscamente e frenano appropriatamente. Il risultato generale è di 75 punti per il robottino verde, contro i 69 punti della Mela morsicata. Questi dati sono stati registrati, si ricorda, indipendentemente da età, sesso, stato civile, istruzione e rating creditizio, caratteristiche che solitamente risultano essere forti predittori dei punteggi in questi test.

Oltre al danno, Jerry pensa anche alla beffa: nello studio ha addirittura specificato che gli utenti Android sono “più aperti, onesti e umili, nonché meno interessati al lusso e allo status sociale”. A quanto pare, non poteva proprio mancare una frecciatina finale ai possessori degli iPhone; chissà cosa avrebbe detto nel caso di un risultato opposto!

