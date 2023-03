Una nuova ricerca risolve un mistero di 50 anni sul nostro pianeta

Il programma Apollo della NASA ha rivelato un mistero che è rimasto insoluto fino ad oggi per circa 50 anni: dalle prime foto del nostro pianeta, infatti, gli scienziati si aspettavano che i due emisferi terrestri, il nord e il sud, avessero un albedo diversa, ovvero una differenza nella quantità di luce che riflettono. Così però non è stato.

Si aspettavano ciò perché l'emisfero meridionale è per lo più coperto da oceani scuri, mentre l'emisfero settentrionale contiene vaste aree terrestri che sono molto più luminose degli oceani... allora perché sono luminosi allo stesso modo?

Gli albedo sono più o meno gli stessi a causa dell'aumento delle nuvole e delle tempeste nell'emisfero australe. "L'albedo delle nuvole derivante da forti tempeste sopra l'emisfero australe è risultato essere un agente di compensazione per la vasta area terrestre nell'emisfero settentrionale, e quindi la simmetria è preservata", ha affermato Or Hadas del Dipartimento di scienze della terra e planetarie del Weizmann Institute in Canada.

L'emisfero settentrionale ha generalmente tempeste più deboli sopra gli oceani, mentre l'emisfero meridionale ha avuto tempeste da forti a moderate. La loro analisi dei dati ha mostrato che il legame tra l'intensità delle tempeste spiega la differenza di nuvolosità tra le due parti del globo, tanto apparentemente differenti quanto uguali.

Nonostante l'area terrestre dell'emisfero settentrionale sia circa il doppio di quella dell'emisfero meridionale, l'aumento della nuvolosità nell'emisfero australe spiega la somiglianza nell'albedo. Insomma, mistero risolto.