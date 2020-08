Una ricerca scopre che l'LSD potrebbe essere una valida alternativa agli oppioidi

Negli ultimi anni la potente sostanza stupefacente chiamata LSD è stata sottoposta a diversi studi per cercare una sua applicazione nell'ambito medico e di fatto secondo alcune ricerche potrebbe essere utilizzata per il trattamento psichiatrico, per quello dell'ansia o della depressione e appunto come sostituto alla morfina.

La ricerca si basa su un esperimento a cui hanno partecipato ventiquattro volontari, sono stati somministrati sia placebo che microdosi da 20 microgrammi di LSD - per intenderci, una dose ricreativa raggiunge i 100 microgrammi - riscontrando un effetto più che positivo sui partecipanti. L'LSD produrrebbe un effetto analgesico, ma non quello psichedelico, simile o comparabile a quello degli oppioidi.

Ce lo raccontano Jan Ramaekers, professore di psicofarmacologia e tossicologia comportamentale all'Università di Maastricht - in Olanda o più esattamente nei Paesi Bassi - e il suo team in un comunicato stampa, affermando che: "L'entità dell'effetto analgesico sembra paragonabile agli effetti analgesici degli oppioidi in modelli di dolore uguali."

L'esame a cui sono state sottoposte le 24 persone viene chiamato "test della pressione a freddo", infatti il team ha chiesto ai volontari di immergere la mano in una vasca d'acqua la cui temperatura avrebbe portato al congelamento. La dose da 20 microgrammi ha dato subito ottimi risultati, al contrario di quelle più piccole che non hanno avuto alcun effetto, infatti la percezione del dolore dei partecipanti sarebbe diminuita di circa il 20%.

L'uso di LSD come sostituto ai farmaci a base di oppio potrebbero rappresentare un enorme passo avanti per la medicina moderna, così dice Ramaekers nel comunicato stampa, ricordando che oltre 16 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di un disturbo causato dal pesante utilizzo di antidolorifici a base d'oppio, e che al contrario, l'LSD non sembrerebbe causare nessun effetto collaterale dopo il suo utilizzo.