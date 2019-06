Una ricerca spiega finalmente perché le zebre hanno le strisce

Il motivo dell'evoluzione delle strisce delle zebre ha a lungo lasciato perplessi gli scienziati, ma l'ipotesi principale è che queste striature siano un meccanismo di controllo della temperatura.

In un recente studio, i ricercatori hanno misurato le differenze di temperatura tra strisce nere e bianche dell'animale nel suo habitat naturale, l'Africa. I ricercatori hanno constatato che la temperatura sulle strisce aumentava man mano che la giornata si riscaldava, ma in particolar modo nelle striature nere.

Questa disparità tra le due strisce sembra sia sufficiente per produrre delle piccole correnti di convezione sopra la pelle, fenomeno che crea dei piccoli "vortici" che raffreddano l'animale, suggeriscono gli autori dello studio. Durante le sette ore più calde della giornata africana infatti, le strisce nere sulle due zebre osservate si sono stabilizzate tra i 12-15 ° C.

Ma questo non è l'unico modo che hanno le zebre per combattere il caldo. Le zebre sollevano i peli sulle loro strisce nere per intrappolare o rilasciare il calore, e i loro sudore particolarmente schiumato, simile a quello dei cavalli, aiuta l'animale a raffreddarsi.

"Nei molti anni trascorsi a vivere in Africa, siamo rimasti colpiti da quanto tempo le zebre trascorrevano a pascolare nel calore incandescente del giorno e sentivo che le strisce potevano aiutarle a controllare la loro temperatura in qualche modo" ha affermato l'autrice dello studio Alison Cobb, che ha condotto le ricerche insieme a suo marito, lo zoologo Stephen Cobb.

Questi tre fattori: il sudore, le strisce e i peli, cooperano tutti insieme per mantenere fresco l'animale durante le calde giornate africane. Sembra inoltre che i vortici di aria che si creano sulla pelle, aiutino l'animale a tenere lontani gli insetti.