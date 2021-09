Una recente ricerca potrebbe spiegare le cause del morbo di Alzheimer

Una recente ricerca pubblicata sulla rivista "Plos Biology" potrebbe aver scoperto la causa predominante del morbo di Alzheimer, che sembrerebbe correlata al rilascio di uno specifico composto tossico nel sangue.

I ricercatori si sono basati sulla sperimentazione su topi, e benché i risultati dovranno essere confermati da studi più dettagliati la ricerca rappresenta comunque una possibile svolta nella comprensione di questa forma di demenza. Lo studio, condotto sotto la guida del direttore del Curtin Health Innovation Research Institute, John Mamo, ha evidenziato come la dispersione di particelle portatrici di proteine tossiche, dal sangue al cervello, potrebbe rappresentare la causa principale dell’Alzheimer.

Infatti, come afferma lo stesso Mamo: "Era già noto che la caratteristica distintiva dei pazienti di Alzheimer fosse l'accumulo progressivo nel cervello di depositi di proteine tossiche chiamate beta-amiloidi, ma non si sapeva da dove queste fossero originate, o come si depositassero nel cervello". A tal proposito, il coordinatore del team di ricerca ha aggiunto: "La nostra ricerca mostra che questi depositi di proteine tossiche molto probabilmente vengono diffuse nel cervello da particelle nel sangue portatrici di grasso, le lipoproteine. Questo percorso dal sangue al cervello è significativo, perché se si potranno controllare i livelli di lipoproteine amiloidi nel sangue e prevenire la loro dispersione, si apre la strada a nuovi potenziali trattamenti per prevenire il morbo di Alzheimer e la perdita di memoria", ha aggiunto il coordinatore del gruppo di ricerca. La sperimentazione sui topi suggerisce, inoltre, che l'accumulo di questi depositi di proteine tossiche nel sangue potrebbe essere prevenuto attraverso una dieta specifica e dall’utilizzo di farmaci che possano agire specificatamente sulle lipoproteine amiloidi, riducendo il rischio o almeno rallentando il progredire della malattia.

Gli investimenti mirati alla comprensione e alla possibile cura del morbo di Alzheimer sono una moltitudine, per esempio possiamo annoverare il recente farmaco “Aducanumab” approvato dalla Food and Drug Administration. Inoltre, come riportato in un nostro precedente articolo, è stato ipotizzato che un cocktail di vaccini possa rivelarsi uno strumento efficace per combattere la demenza e l'Alzheimer.