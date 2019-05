Una ricerca suggerisce: le persone depresse si sentono meglio ascoltando musica triste

Un piccolo studio ha cercato di dare una spiegazione al motivo per cui, quando una persona è depressa, ascolta musica triste. La risposta è presto detta: li fa sentire meglio.

La prima parte dello studio, pubblicato di recente sulla rivista Emotion, ha cercato di ripetere i risultati di uno studio del 2015. I ricercatori della University of South Florida hanno chiesto a 76 studentesse (a metà di queste studentesse è stata diagnosticata la depressione) di ascoltare varie tracce di musica classica.

La musica felice includeva l'allegro "Infernal Gallop" di Jacques Offenbach, mentre l'alternativa triste era "Adagio for Strings" di Samuel Barber. I ricercatori hanno poi scoperto che, esattamente come nello studio del 2015, i partecipanti con la depressione hanno indicato che preferiscono ascoltare musica triste.

I ricercatori hanno poi fatto ascoltare nuove tracce ai partecipanti, ottenendo sempre lo stesso risultato. I partecipanti più malinconici che hanno partecipato al test, hanno poi riferito che la musica triste li faceva sentire più felici. "In realtà si sentivano meglio dopo aver ascoltato questa musica triste di quanto non fossero prima", ha dichiarato il coautore dello studio Jonathan Rottenberg.

Questa musica triste sembra aver avuto degli effetti rilassanti e calmanti, ciò mette in discussione che le persone, quando sono tristi, ascoltino musica triste per sentirsi peggio. Quando in realtà potrebbe essere un meccanismo di coping (un termine che indica l'insieme dei meccanismi psicologici messi in atto da un individuo per fronteggiare problemi personali ed interpersonali).

Questo studio ha però delle limitazioni, primo tra tutti il fatto che ha esaminato solo un piccolo numero di sole studentesse. Tuttavia, questa ricerca potrebbe avere implicazioni per campi come la musicoterapia. Sebbene la "musica triste" non sia molto usata in tale disciplina, in futuro potrebbe forse essere integrata.