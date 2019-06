Una ricerca svela che i buchi neri potrebbero favorire la vita su alcuni pianeti

I buchi neri sono una massa incredibilmente enorme di caos e distruzione, ma una recente ricerca ha svelato che questi mostri cosmici potrebbero aiutare alcuni pianeti a prosperare.

In un nuovo studio, pubblicato il 24 maggio sull'Astrophysical Journal, gli scienziati sembrano aver creato dei modelli computerizzati per osservare i dischi di gas e polvere, chiamati nuclei galattici attivi (o AGN), che turbinano attorno ai buchi neri supermassicci.

Ruotando, questa materia rilascia incredibili quantità di luce e radiazioni. Nei primi anni del 1980 alcuni scienziati ipotizzarono che questi AGN potessero creare delle "zone morte" intorno a loro, un plausibile motivo per spiegare il fallimento della ricerca di vita extraterrestre.

Tuttavia, lo studio di Manasvi Lingam, astronomo della Harvard University, suggerisce che mondi con atmosfere più spesse di quelli terrestri o abbastanza distanti da un AGN, per conservare le loro atmosfere, potrebbero ancora avere la possibilità di ospitare la vita.

Inoltre, è stato osservato che a certe distanze sembra esistere anche una zona di abitabilità (la zona in cui potrebbe esistere acqua liquida su un pianeta). In questa zona, la radiazione dell'AGN non distruggerebbe l'atmosfera del pianeta, ma anzi, potrebbe formare i composti necessari per la creazione di proteine, lipidi e DNA (i mattoni per la vita).

Per un buco nero dalle dimensioni di Sagittarius A*, la zona di abitabilità sarebbe a 140 anni luce dal centro. Gli scienziati hanno inoltre constatato che questa radiazione potrebbe anche favorire la fotosintesi nei pianeti interstellari (ovvero quei pianeti che non hanno una stella di appartenenza).

Gli scienziati credono che i precedenti studi abbiano sovrastimato il pericolo delle radiazioni di questi colossi cosmici, e gli effetti negativi delle radiazioni di un buco nero come Sagittarius A* sarebbero nulle a circa 100 anni luce dal centro (che non è comunque poco).