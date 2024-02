Alla ricerca di un TV UHD 4K a meno di 300 Euro? Unieuro ha l'offerta che fa per voi

Con le nuove offerte solo online di Unieuro, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su un TV Hisense da 43 pollici, che può essere acquistato a meno di 300 Euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta del 43A6K da 43 pollici, un televisore dotato di pannello LED Ultra HD 4K con Dolby Vision e compatibile con AirPlay 2, che può essere acquistato a 288 Euro, in calo rispetto ai 349,90 Euro di listino. Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 96 Euro a tasso zero ed interessi zero: tali opzioni possono essere scelte direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine ed è possibile scegliere tra Klarna e PayPal.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 10 ed il 16 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre per quanto concerne il ritiro in negozio la data cambia a seconda del punto vendita scelto. Possibile anche aggiungere l’assistenza extra della durata di 36 mesi, che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi ed ha un prezzo di 98,99 Euro: basta cliccare sul pulsante + ed il gioco è fatto.

L'offerta sarà disponibile fino a domenica 11 Febbraio 2024.