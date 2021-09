Ricercatori addestrano mucche ad usare il wc...per 'preservare' l'ambiente

Normalmente le mucche si liberano degli scarti mentre pascolano, con conseguente accumulo e diffusione dei rifiuti che contaminano spesso il suolo ed i corsi d'acqua. Di solito, questa situazione viene arginata confinando le mucche nelle stalle, ma in questi spazi ristretti urine e feci si combinano creando ammoniaca, un pericoloso gas serra.

In un recente articolo pubblicato sulla rivista Current Biology, per ovviare a questo problema, i ricercatori hanno dimostrato come le mucche possano essere addestrate ad "andare in bagno", consentendo la raccolta ed il trattamento dei rifiuti, ripulendo così le stalle e, di conseguenza, ridurre l'inquinamento atmosferico creando allevamenti aperti e rispettosi degli animali.

Jan Langbein, coautore dello studio e psicologo animale presso l'Istituto di Ricerca per la Biologia degli Animali da Allevamento (FBN) in Germania, ha affermato: "Di solito si presume che i bovini non siano in grado di controllare la defecazione o la minzione. Il bestiame invece, come molti altri animali da fattoria e non, è piuttosto intelligente e può imparare molto. Perché non dovrebbe quindi essere in grado di abituarsi ad usare il bagno?"

Per addestrare i vitelli, in un processo che hanno chiamato "MooLoo training", il team di ricerca ha iniziato premiando gli animali quando urinavano nella latrina, permettendo loro di avvicinarsi ai bagni dall'esterno quando avevano bisogno di urinare.

Per incoraggiarne quindi all'uso, i ricercatori volevano che i vitelli associassero la minzione al di fuori della latrina con un'esperienza spiacevole. "Come punizione abbiamo usato per la prima volta le cuffie in-ear riproducendo un suono molto sgradevole ogni volta che urinavano fuori", ha affermato Langbein.

Nel corso di poche settimane, il team ha addestrato con successo 11 dei 16 vitelli nell'esperimento, dimostrando, sorprendentemente, un livello di prestazione paragonabile a quello dei bambini e superiore a quello degli infanti.

Langbein è ottimista sul fatto che con più formazione questo tasso di successo possa essere ulteriormente migliorato. "Dopo dieci, quindici, vent'anni di ricerche sul bestiame, sappiamo che gli animali hanno una personalità e gestiscono situazioni diverse ognuno a suo modo. Non sono tutti uguali. La mia speranza è che in pochi anni tutte le mucche saranno capaci di andare in bagno".