Ricercatori affermano di aver trovato la grotta della mitica maga Circe

Tutti conosciamo il mitico poema epico di Omero, l’Odissea, e gli innumerevoli e affascinanti personaggi che ne sono protagonisti. Tra di loro, vi era una strega di indicibile bellezza e sensualità, maestra di pozioni, erbe e stregonerie armata di una leggendaria staffa magica.

Stiamo parlando della maga Circe, figlia del dio Helios e della ninfa Perse (o della Dea Ecate, a seconda delle interpretazioni), e secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal mondo speleo-archeologico, pare che sia stata trovata la grotta descritta da Omero come il suo antro, il luogo dove trasformava gli uomini in maiali.

Il libro del 1973 “Il Circeo nella leggenda e nella storia” dello storico italiano Tommaso Lanzuisi ha spinto alcuni ricercatori dell'Associazione di ricerca speleo-archeologica “Roma Sotterranea” ad immergersi, a Maggio di quest’anno, in una ricerca che ha un che di leggendario.

Essi, infatti, si sono addentrati nella Grotta Spaccata di Torre Paola, nella penisola del Monte Circeo o Capo Circeo, il promontorio laziale a confine col Golfo di Gaeta, pubblicando successivamente i loro studi in cui affermano di aver trovato l’isola che ispirò il mito di Omero.

Gli studiosi hanno scalato le pareti rocciose della grotta che è ben più profonda dei 10 metri che si aspettavano e hanno convenuto come la sua posizione corrisponda curiosamente ai riferimenti letterari di Omero.

Meraviglia delle meraviglie, nelle sue profondità sono state rinvenute anfore e reperti che testimoniano come il luogo sia stato abitato dagli uomini nell’antichità.

Per quanto eccitante, la scoperta è stata vista con scetticismo dalla comunità scientifica e dallo stesso esperto del Circeo, lo storico Lanzuisi che afferma che lo splendido luogo, a dispetto del nome, non può corrispondere a quello del mito (che dovrebbe essere un’isola di nome Aeaea a detta di Omero e che Circe viveva in un palazzo).

Soprattutto perché, se teniamo conto delle tempistiche, 3000 anni fa il Circeo sarebbe stato sommerso, impedendo qualsiasi insediamento umano.

Attualmente la grotta è inaccessibile in quanto, durante la spedizione, è stata scoperta una specie rara di pipistrello. Che sia o meno il vero antro della strega omerica, in compenso, il luogo si è dimostrato sicuramente ricco dal punto di visto ecologico.