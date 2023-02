I ricercatori affermano di esser riusciti ad estrarre energia quantistica... dal vuoto!

Un gruppo di ricercatori della Tohoku University, guidati da Masahiro Hotta, è riuscito ad estrarre energia dal vuoto, avvalendosi di una tecnologia quantistica, secondo quanto riportato da Quanta. Il tutto è stato possibile grazie a una ricerca del 2008 che sosteneva di aver trovato un modo per produrre energia negativa all’interno di un vuoto.

Spiegato in parole povere, l’energia è stata “presa in prestito” da un’altra parte, sfruttando l’idea dell’entanglement quantistico, e non dal “nulla”. La ricerca è risultata controversa in quanto “non puoi estrarre energia direttamente dal vuoto perché non c'è niente da prendere”, spiega banalmente il fisico teorico della British Columbia University, William Unruh, a Quanta.

A rivalutare questo postulato sono gli studenti di Hotta, i quali hanno ben pensato di proseguire le ricerche di Unruh, investendo energia e risorse per trovare un modo differente di estrarre energia dal vuoto, creando della vera e propria energia negativa.

Un ex studente del professor Hotta, Kazuki Ikeda, ha a sua volta guidato un gruppo di ricercatori della Stony Brook University nell’utilizzo della piattaforma di calcolo quantistico di IBM, azienda statunitense attiva nel settore informatico. Il sistema è stato designato al fine di diminuire l’energia di un vuoto quantistico, mirando, per la precisione, a raggiungere lo stato energetico più basso possibile, cioè l’energia di punto zero.

A siglare l’impresa sarà Eduardo Martín-Martínez, un fisico teorico dell'Università di Waterloo, e i suoi colleghi: a meno di un anno di distanza dall’operato di Ikeda, gli studiosi affermano di esser riusciti ad estrarre energia dal vuoto e rilasciarla altrove, all’interno di un sistema quantistico.