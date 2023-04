Ricercatori aprono barattolo antico in un cimitero e trovano un'inquietante sorpresa

Quale sarebbe la vostra prima reazione trovando un barattolo vecchio più di un secolo all'interno di un cimitero? Nel 2005 una squadra ha trovato questo oggetto in una necropoli abbandonato a Nyarlorinc, in Ungheria, e ha fatto proprio quello che pensate: i ricercatori hanno aperto il contenitore e hanno trovato una macabra sorpresa.

È stata portata alla luce una mano mummificata di un bambino che stringe una moneta risalente al tardo medioevo. "Durante la raccolta di dati in una serie osteologica del tardo medioevo di Nyárlőrinc-Hangár út, ci siamo imbattuti in resti molto piccoli di colore verde di un individuo perinato che sembrava essere parzialmente mummificato", scrive il team.

La sepoltura del vaso è avvenuta almeno 150 anni dopo l'abbandono del cimitero. La mummificazione dell'arto è stata naturale - cosa molto rara in condizioni non perfette - e i ricercatori volevano capire come ciò fosse stato possibile. Altri corpi deposti nelle vicinanze del cimitero si sono decomposti normalmente, pur essendo nelle stesse condizioni di base... cosa aveva di speciale questo ritrovamento? Proprio la moneta.

Utilizzando l'analisi chimica, il team ha trovato la risposta: il corpo del bambino era pieno zeppo di rame (497 volte superiore ai livelli trovati in altre mummie) nella mano che stringeva la moneta. Le incredibili proprietà antimicrobiche del quattrino di rame hanno impedito che la mano e altre parti del corpo contaminate venissero distrutte dai microbi.

Questo è il primo caso di mummificazione basato sul rame mai segnalato, ma a proposito: sapete che la mummia più antica del mondo non si trova in Egitto?