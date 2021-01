Ricercatori convertono parti scartate dell'ananas in componenti per droni

Un team di ricercatori residenti in Malesia ha sviluppato con successo una tecnica per prelevare il materiale di scarto dall’industria di ananas e trasformarlo in parti usa e getta per i droni: la fibra presente nelle foglie di ananas, infatti, potrebbe rivelarsi particolarmente utile per creare componenti robuste per i telai dei piccoli velivoli.

A mostrare questa peculiare tecnologia è stata l’agenzia di stampa Reuters in un video dedicato al piccolo mondo dell’area malese di Hulu Langat, dove i suddetti ricercatori hanno cercato di trovare una soluzione all’accumulo dei rifiuti di ananas generati dagli agricoltori della zona.

Sebbene non abbiano fornito dettagli sul processo per la creazione dei componenti dei droni dal materiale di scarto o su quando avrebbero potuto commercializzare il processo, hanno mostrato dei modelli prototipo in grado di volare fino a un'altezza di più o meno 1 chilometro e rimanere in aria per circa 20 minuti. Si tratta di droni dalle dimensioni abbastanza ridotte, dal telaio altamente biodegradabile e che, in caso di danni, può essere sepolto e si biodegraderebbe entro due settimane.

L’obiettivo ora è quello di creare prototipi ancora più grandi, così da ospitare sensori di imaging per scopi agricoli o altri dispositivi per aiutare la comunità locale, magari generando un flusso di entrate aggiuntivo per gli agricoltori di Hulu Langat. Attualmente non è noto se i ricercatori hanno una certa domanda da parte di potenziali clienti, ma i benefici riguardanti lo smaltimento e i costi sono decisamente allettanti.

Rimanendo nel mondo dei droni, alcuni scienziati vogliono usare alcuni modelli particolarmente grandi per volare nei dintorni dei vulcani attivi per predire eventuali eruzioni; o ancora, Amazon ha ottenuto i permessi per creare una flotta di droni per spedire pacchi negli Stati Uniti.