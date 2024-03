Ricercatori stanno creando una mucca capace di creare insulina nel suo latte

Dei ricercatori hanno segnato un nuovo capitolo nella battaglia contro il diabete. Immaginate una mucca, non un semplice animale da fattoria, ma un vero e proprio laboratorio vivente capace di produrre proteine per l'insulina umana nel proprio latte.

Questo non è il soggetto di un romanzo di fantascienza, ma il cuore di un esperimento condotto da un gruppo di scienziati visionari, che potrebbe rivoluzionare il modo in cui affrontiamo la fornitura di insulina a livello globale. L'esperimento si basa sulla modificazione genetica di bovini, con l'inserimento di specifici segmenti di DNA umano atti alla produzione di proinsulina, una sostanza che, attraverso processi enzimatici, si trasforma nell'insulina necessaria a milioni di diabetici in tutto il mondo.

Il team, guidato dallo scienziato Matt Wheeler dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign, ha navigato attraverso le complessità della biotecnologia per arrivare a un risultato senza precedenti: la nascita di un vitello transgenico, capace di produrre, seppur in quantità limitate durante l'induzione ormonale della lattazione, latte contenente proteine simili all'insulina umana (sapete che queste creature soffrono la mancanza di amicizia?).

Questa mucca, che potremmo quasi considerare una pioniera, non si è limitata a semplici promesse: le analisi del latte hanno mostrato la presenza di bande proteiche corrispondenti alla proinsulina e all'insulina umane, un risultato che non solo conferma la fattibilità della tecnologia, ma apre anche le porte a un futuro in cui il fabbisogno di insulina potrebbe essere soddisfatto in maniera sostenibile e innovativa.

Il cammino da un esperimento di laboratorio a un'applicazione su larga scala presenta ancora molte sfide, inclusa la riproduzione e la gestione di un'intera mandria di bovini geneticamente modificati. Tuttavia, le implicazioni di tale ricerca sono enormi: si parla di una potenziale rivoluzione nella produzione di insulina, con un impatto diretto sulla vita di milioni di persone affette da diabete.

A proposito, sapete che in Cina sono state create super mucche in grado di produrre latte?