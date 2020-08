Ricercatori creano dei circuiti elettronici disegnabili su pelle, ecco a cosa servono

Dei ricercatori dell’Università di Houston e dell’Università di Chicago hanno sviluppato dei circuiti elettronici disegnabili su pelle con delle penne a inchiostro particolari che potrebbero rivelarsi essenziali nel campo della bioelettronica (combinazione di biologia e dei sistemi di elaborazione delle informazioni).

Questa tecnologia inedita permetterebbe infatti una misurazione particolarmente precisa di dati sanitari come battito cardiaco, temperatura corporea, idratazione della pelle e ogni dato sanitario senza artefatti da movimento come sudore o movimenti rapidi. Non solo, ma è stato scoperto che questa tecnologia sarebbe in grado di accelerare la guarigione delle ferite.

Oltre alla precisione maggiore, altri benefici sono la semplicità nella creazione di un circuito funzionante, dato che non è richiesto alcun equipaggiamento dedicato o particolare come sensori adesivi, e la possibilità di muoversi liberamente quando li si “indossa” senza rischiare di influire sulla qualità dei dati.

Uno dei ricercatori, Cunjian Yu, ha definito questi circuiti elettronici come un “dispositivo applicabile su pelle come se si scrivesse su un pezzo di carta”, grazie alla penna che fa uscire un liquido che si asciuga molto velocemente; inoltre, ha evidenziato la presenza di tre inchiostri diversi che fanno rispettivamente da conduttore, semiconduttore e dielettrico. Ogni circuito può essere personalizzato per ottenere diversi tipi d’informazione, disegnandoli sulla pelle anche in situazioni in cui non sia possibile utilizzare equipaggiamenti più sofisticati.

La ricerca è stata pubblicata su Nature