Ricercatori hanno creato cellule del cervello "cyborg" capaci di giocare a Pong

Riuscire a far giocare un robot a Ping Pong potrebbe essere un'impresa sicuramente degna di nota... ma riuscire a far giocare due cellule del cervello a Pong è un'impresa ancor più incredibile. Questo è quello che sono riusciti a fare dei ricercatori della startup di biotecnologie Cortical Labs.

Gli scienziati hanno costruito "mini-cervelli" costituiti da circa 800.000 cellule cerebrali umane viventi in una capsula di Petri. A donare un "tocco fantascientifico" è il fatto che le cellule siano state posizionate sopra un array di microelettrodi che analizza la loro attività neurale - caratteristica che li ha fatti rinominare "cervelli cyborg" da Brett Kagan, direttore scientifico di Cortical Labs.

Il team ha creato una versione semplificata di "Pong" senza avversari (il video qui sopra vi darà un'idea). Un segnale viene inviato a destra o a sinistra dell'array per indicare dove si trova la pallina, mentre i neuroni delle cellule cerebrali inviano segnali per spostare la paletta. I mini-cervelli non possono giocare bene come un essere umano, ma imparano più velocemente di alcune IA.

Il team di Cortical Labs spera di utilizzare le sue scoperte per sviluppare una tecnologia utilizzando "neuroni biologici vivi integrati con il tradizionale calcolo al silicio". In poche parole, gli scienziati vogliono creare una sorta di "ibrido" di intelligenza artificiale; poiché i neuroni possono apprendere così rapidamente, gli esperti possono migliorare notevolmente l'intelligenza artificiale se combinata con l'apprendimento automatico.

