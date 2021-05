I ricercatori hanno fatto una curiosa scoperta sulle spugne di mare

In un nuovo studio i ricercatori hanno esaminato i fondali marini artici con un veicolo telecomandato, alla ricerca di segni di vita in questo luogo così inesplorato. Gli esperti si aspettavano sicuramente delle scoperte strane, ma mai si sarebbero immaginati ciò che hanno realmente scoperto.

Nei fondali marini delle montagne sottomarine di Langseth Ridge, nell'Oceano Artico, sono state trovate tracce di spugne che camminano. "Questa è la prima volta che delle tracce di spugne sono state osservate in situ", spiega in un nuovo documento il team, guidato dalla biologa marina Teresa Morganti dell'Istituto Max Planck di microbiologia marina in Germania.

I ricercatori, infatti, hanno a lungo considerato le spugne di mare come creature con una mobilità limitata; possono riposizionarsi lentamente in risposta a vari stimoli esterni, ma non sono esattamente famose per la loro velocità o destrezza. Durante la loro camminata, questi animali lasciano tracce di "spicole di spugna", dei frammenti simili a spine.

Questa scia potrebbe servire come fonte di cibo per altre spugne, compresi gli esemplari più giovani. I ricercatori riconoscono di non comprendere ancora del tutto questo "fenomeno inaspettato" e affermano che saranno necessarie ulteriori osservazioni e studi per chiarire il vero significato della mobilità delle spugne.

Nel frattempo, alcune specie di spugne potrebbero cambiare il nostro modo di costruire gli edifici.