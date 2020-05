Ricercatori effettuano prime simulazioni al mondo di una supernova superluminosa

Molti eventi dell'Universo, per ovvie ragioni, non possono essere osservati in prima persona. Così gli esperti si affidano a simulazioni di supercomputer per fornire loro informazioni sulla fisica che accende e guida l'evento. Grazie a questo metodo, un team di astrofisici ha simulato la fisica tridimensionale delle supernovae superluminose.

Questi eventi di morte stellari sono circa cento volte più luminose delle tipiche supernove. Gli astronomi hanno scoperto che questi eventi si verificano quando una magnetar si trova al centro di una giovane supernova. La radiazione rilasciata dalla magnetar è ciò che amplifica la luminosità della supernova. Ma per capire come ciò avvenga, i ricercatori hanno bisogno delle simulazioni.

"Devi catturare la fisica su una vasta gamma di scale, da molto grandi a veramente minuscole, ad altissima risoluzione per modellare con precisione oggetti astrofisici come supernove superluminose. Ciò rappresenta una sfida tecnica per gli astrofisici. Siamo riusciti a superare questo problema con un nuovo schema numerico e diversi milioni di ore di supercalcolo presso la NERSC", afferma Ken Chen, autore principale dello studio.

Per questo lavoro, i ricercatori hanno modellato un residuo di supernova largo circa 15 miliardi di chilometri con all'interno una densa magnetar larga 10 chilometri. "Siamo stati i primi a modellare accuratamente un sistema di supernova superluminoso in 3D perché siamo stati fortunati ad avere accesso ai supercomputer NERSC", sottolinea Chen. "Questa struttura è un posto estremamente conveniente per fare scienza all'avanguardia."