Ricercatori esaminano l'atmosfera di 19 esopianeti. Ecco quello che hanno scoperto

Un team di ricercatori ha utilizzato i dati atmosferici di 19 esopianeti per ottenere misurazioni dettagliate delle loro proprietà chimiche e termiche. Si tratta di una delle indagini più complete sulle composizioni chimiche atmosferiche di questi mondi extraterrestri.

I mondi esaminati nello studio abbracciano una vasta gamma di dimensioni: dai "mini-Nettuno" di quasi 10 masse terrestri ai "super-Giove" di oltre 600 masse terrestri, e con temperature da quasi 20 °C a oltre 2000 °C.

Mentre il vapore acqueo è comune nelle atmosfere di molti esopianeti, scoprono i ricercatori, le quantità erano sorprendentemente inferiori alle aspettative, mentre le quantità di altri elementi presenti erano coerenti. "Stiamo osservando i primi segni di modelli chimici nei mondi extra-terrestri e stiamo vedendo quanto diversi possano essere in termini di composizioni chimiche", afferma il capo del progetto, il dott. Nikku Madhusudhan, dell'Institute of Astronomy di Cambridge.

Per lo studio sono stati utilizzati i dati spettroscopici di telescopi spaziali e terrestri, tra cui Hubble, Spitzer, il Very Large Telescope e il Gran Telescopio Canarias. Grazie a questi strumenti il team dietro allo studio ha rilevato la presenza di vapore acqueo in 14 dei 19 pianeti e un'abbondanza di sodio e potassio in 6 pianeti.

"Misurare l'abbondanza di questi prodotti chimici in atmosfere esoplanetarie è qualcosa di straordinario, considerando che non siamo ancora stati in grado di fare lo stesso per i pianeti giganti nel nostro sistema solare", dichiara Luis Welbanks, altro autore dello studio. In futuro, il team osserverà la composizione chimica di altri pianeti. "Dato che l'acqua è un ingrediente chiave della nostra nozione di abitabilità sulla Terra, è importante sapere quanta acqua può essere trovata nei sistemi planetari oltre il nostro", afferma infine Madhusudhan.