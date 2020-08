Ricercatori esaminano le comunità batteriche dei relitti: ecco quello che hanno scoperto

I relitti delle navi forniscono, oltre a delle barriere artificiali, un substrato e nutrienti per una grande diversità di microrganismi. Quanto siano diverse e come siano organizzate queste comunità è ancora sconosciuto. Per questo i ricercatori della East Carolina University di Greenville hanno studiato un naufragio degli anni '60.

Hanno trovato l'incredibile numero di 4.800 OTU (Unità tassonomiche operative), corrispondenti a 28 phyla batterici. La composizione della comunità microbica differiva fortemente tra le posizioni all'interno del sito. Il relitto lungo 50 metri, chiamato Pappy Lane, rappresenta i resti della USS LCS(L)(3)-123, costruita nel 1944 come nave da guerra della seconda guerra mondiale e abbandonata dopo essersi arenata negli anni '60 nelle secche della laguna di Pamlico Sound.

Il sequenziamento del DNA di 14 campioni ha portato alla luce le capacità metaboliche delle comunità microbiche. Presenti in tutto il naufragio e abbondanti dove è stata osservata la corrosione, c'erano i proteobatteri ferro-ossidanti ("mangiatori di ferro"), incluso un nuovo ceppo di Zetaproteobacteria marino, con il nome appropriato Mariprofundus ferrooxydans O1.

L'analisi genomica ha mostrato che le capacità metaboliche di questo ceppo includono l'ossidazione del ferro. "Abbiamo appreso che i batteri che ossidano il ferro che producono ruggine sono diffusi su questi relitti, causando corrosione e deterioramento del sito del relitto", afferma l'autore principale dello studio Erin Field, Assistant Professor presso il Dipartimento di Biologia della East Carolina University.

Prima i relitti erano considerati un ambiente unico. "La nostra ricerca va più in profondità, dimostrando che ci sono diverse comunità microbiche all'interno dei singoli siti dei relitti e associate al relitto stesso", continua Field. "Si spera che questo articolo aiuti a decifrare i meccanismi di biocorrosione che un giorno potrebbero anche portare allo sviluppo di misure protettive e strategie di conservazione", conclude infine il dottor Nathan Richards, professore e direttore degli Studi Marittimi presso il Dipartimento di storia della East Carolina University e coautore dello studio.