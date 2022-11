Ricercatori fissano telecamere agli squali e fanno una scoperta sorprendente

C'è chi ha messo delle carcasse di coccodrillo negli abissi e poi sono scomparse, e chi ha messo invece delle telecamere e dei localizzatori alle pinne dorsali degli squali tigre per studiare il fondale marino. Così gli scienziati hanno potuto fare una scoperta davvero incredibile: la più grande foresta sottomarine di piante di fanerogame.

L'intera area si estende per la bellezza di 90.000 chilometri quadrati attraverso il fondale dei Caraibi, così come è stato dettagliato in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications. "Questa scoperta mostra quanto siamo lontani dall'aver esplorato gli oceani, non solo nelle profondità, ma anche nelle aree poco profonde", ha dichiarato il coautore Carlos Duarte della King Abdullah University of Science and Technology.

Le alghe, oltre ad essere importanti per l'alimentazione degli animali marini, sono anche ottimi assorbitori di carbonio, e sono fondamentali per la lotta ai cambiamenti climatici. Per risparmiare tempo e denaro e osservare queste zone al meglio, il team di ricercatori invece di utilizzare sottomarini e subacquei, ha utilizzato le perfette macchine della natura: gli squali.

Scelta che alla fine ha portato "a uno dei migliori alleati e risorse che abbiamo in termini di tentativo naturale di mitigare gli effetti del cambiamento climatico", ha dichiarato infine il ricercatore Oliver Shipley al Guardian. I ricercatori sperano ora di utilizzare altre specie di mammiferi per esplorare altri angoli degli oceani.