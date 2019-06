Ricercatori hanno immortalato un calamaro gigante dopo ben sette anni di caccia

I calamari giganti, da sempre considerate creature mitiche, hanno dimensioni che possono essere davvero estreme, circa 10 metri per le femmine e 13 metri per gli esemplari maschi.

Nonostante siano molto grandi, immortalarli è molto difficile, perché i rappresentanti di questa specie (chiamati anche Architeuthis) vivono in acque profonde, difficili da esplorare per i ricercatori. Nel 2013 per riuscire ad avvistare l'animale, gli studiosi hanno dovuto effettuare 55 immersioni con i sommergibili, per oltre 285 ore.

Ma grazie a una tecnica innovativa della Ocean Research & Conservation Association (ORCA), i ricercatori sono riusciti nuovamente ad osservare il calamaro gigante. Lo strumento, soprannominato Medusa, promette anche di essere rivoluzionario per l'esplorazione futura dei fondali marini.

Si tratta di un macchinario particolarmente silenzioso, progettato per essere "stealth". Gli animali marini, calamaro gigante incluso, potrebbero essere infatti spaventati dalle luci e dai forti rumori dei tradizionali sommergibili.

Medusa non ha propulsori o altri meccanismi che generano rumore, ed è progettato per lasciarsi trasportare dalla corrente, utilizzando un'illuminazione che la vita marina non riesce a vedere. A questo rivoluzionario strumento è stata poi attaccata un'esca, una medusa elettronica (chiamata anche e-jelly), progettata per simulare i movimenti di una vera medusa, il cibo preferito dei calamari giganti.

Grazie a questo strumento gli scienziati sono riusciti infatti ad immortalare l'incontro. Tuttavia, gli esperti non sono sicuri se l'esemplare in questione sia un calamaro gigante al 100%, visto che l'animale sembri misurare circa 3 metri.

Grazie al nuovo strumento però, gli scienziati potranno cercare più facilmente questo terrificante animale, oltre ad osservare l'oceano in un modo mai visto prima.