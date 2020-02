Ricercatori hanno implementato delle 'ghiandole sudorifere' nei robot per raffreddarli

Dei ricercatori hanno copiato le nostre ghiandole sudorifere per inserirle in alcuni prototipi robotici. Il motivo? Per gestire scenari in cui lunghe ore di funzionamento potrebbero portare a un surriscaldamento del robot e al suo degrado delle prestazioni. Sudando si raffreddano, così possono operare per molto più a lungo.

"La capacità di sudare è una delle caratteristiche più notevoli degli umani", afferma lo scienziato dei materiali T.J. Wallin. "Non siamo gli animali più veloci, ma i primi umani hanno trovato successo come cacciatori persistenti, sfruttando la nostra capacità di correre e mantenersi freschi sudando per esaurire fisicamente la nostra preda".

I serbatoi cavi e pressurizzati all'interno delle dita del robot sono riempiti con acqua e collegati alla superficie tramite condotti in plastica termoreattiva. Quando la plastica raggiunge una certa temperatura, i pori si aprono e l'acqua viene spinta in superficie. Ma perché farli sudare? Non ci sono modi più semplici per raffreddare i robot? Si chiederanno alcuni di voi. La risposta è: dipende.

La maggior parte dei robot sono realizzati in metallo, un conduttore eccellente a disperdere il calore da solo. Tuttavia, i robot morbidi, progettati per compiti delicati come le procedure mediche e l'imballaggio di oggetti fragili, sono realizzati in gomma, un isolante. Servivano, quindi, altri modi per far raffreddare il robot. Costruendo le ghiandole sudoripare in una macchina, inoltre, è possibile raffreddarla al di sotto della temperatura ambiente, cosa che non si può ottenere con il raffreddamento ambientale, ad esempio utilizzando delle ventole.

I creatori di questa macchina, scienziati della Cornell University e dell'Istituto Italiano di Tecnologia, affermano che ciò potrebbe essere essenziale per la progettazione di robot che funzionano senza vincoli. "Riteniamo che questo sia un elemento fondamentale di un robot generico, adattivo e duraturo", afferma Robert Shepherd, professore associato della Sibley School of Mechanical and Aerospace Engineering e coautore della ricerca.

Tuttavia, ci sono anche aspetti negativi in questa tecnologia. Ad esempio, è necessario riempire continuamente la fornitura di liquidi. Gli umani lo fanno bevendo, ma i robot avrebbero bisogno di un metodo diverso. Inoltre, questa sudorazione artificiale potrebbe ridurre l'attrito a causa dell'acqua. Una buona idea con molti usi interessati, staremo a vedere come saranno risolti i problemi.