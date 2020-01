Ricercatori individuano un raro sistema stellare grazie ai dati ottenuti da Kepler

Una nuova ricerca effettuata grazie ai dati del veicolo spaziale Kepler ha portato alla luce un insolito super-scoppio di una "nova nana" precedentemente sconosciuta. Il sistema si è illuminato di un fattore di 1.600 in meno di un giorno prima di svanire lentamente nell'oscurità e nel silenzio dell'Universo.

Il sistema stellare in questione è costituito da una stella nana bianca (il nucleo rimanente di una vecchia stella simile al Sole) con una nana bruna (un tipo particolare di oggetto celeste, aventi una massa più grande di quella di un pianeta, ma più piccola della massa del Sole) con circa un decimo di massa del nucleo stellare. La nana bruna gira intorno alla nana bianca ogni 83 minuti a una distanza di soli 400.000 chilometri, circa la distanza dalla Terra alla Luna. Sono così vicini che la forte gravità della nana bianca spoglia materiale dal corpo celeste compagno, creando un disco di accrescimento.

Il veicolo spaziale Kepler, una missione ormai conclusa, ha osservato per puro caso il sistema in questione quando si illuminò di oltre 1.000 volte. La rapida cadenza di osservazioni di Keplero, prendendo i dati ogni 30 minuti, è stata cruciale per cogliere ogni dettaglio dell'esplosione. L'evento è rimasto nascosto nell'archivio di Kepler fino a quando non è stato identificato da un team guidato da Ryan Ridden-Harper dello Space Telescope Science Institute (STScI). "In un certo senso, abbiamo scoperto questo sistema per caso. Non eravamo specificamente alla ricerca di un super-scoppio", afferma Ridden-Harper.

Kepler ha catturato l'intero evento, osservando un lento aumento della luminosità seguito da una rapida intensificazione. Mentre l'improvvisa luminosità è prevista dalle teorie, la causa dell'avvio lento rimane un mistero. Le teorie suggeriscono che un super-scoppio viene attivato quando il disco di accrescimento raggiunge un punto di non ritorno. Man mano che accumula materiale, cresce di dimensioni fino a quando il bordo esterno sperimenta risonanza gravitazionale con la nana marrone in orbita.

Le osservazioni hanno mostrato che la temperatura del disco è salita da circa 2.700–5.300 °C nel suo stato normale a un massimo di 9.700-11.700 °C. Questo tipo di sistema è relativamente raro, e solo circa 100 sono conosciuti. "Il rilevamento di questo oggetto fa sperare di rilevare eventi ancora più rari nascosti nei dati di Kepler", afferma il coautore dello Armin Rest.