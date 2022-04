Questi ricercatori invertono l'invecchiamento delle cellule umane di 30 anni

Già in passato, vi parlammo di studi attorno la rigenerazione, come per esempio quello basato sugli anfibi. Tuttavia, la ricerca non sembra seguire un’unica linea guida. Gli scienziati affermano di aver sviluppato un metodo per ringiovanire le cellule della pelle umana di tre decenni, senza che queste perdano la loro funzione.

I ricercatori descrivono di essere in grado di ripristinare in parte la funzione delle cellule più vecchie, oltre a rinnovare l'età biologica.

Secondo lo studio, concernente esperimenti che hanno simulato una ferita cutanea, le cellule parzialmente ringiovanite si sono comportate come se fossero cellule ancor più giovani. Gli esperti suggeriscono che, sebbene la ricerca sia ancora nelle fasi iniziali, i risultati potrebbero rivoluzionare la medicina rigenerativa, soprattutto se possono essere replicati in altri tipi di cellule.

Il professor Wolf Reik, colui che recentemente guida l'Altos Labs Cambridge Institute, ha dichiarato: “Questo lavoro ha implicazioni molto interessanti. […] Alla fine, potremmo essere in grado di identificare i geni che ringiovaniscono senza ‘manomissioni’ e mirare specificamente a quelli per ridurre gli effetti dell'invecchiamento”.

La dott.ssa Diljeet Gill, ricercatrice operante nel laboratorio del Prof. Reik, presso il Babraham Institute, ha condotto il lavoro come dottoranda. Così afferma: “I nostri risultati rappresentano un grande passo avanti nella nostra comprensione della riprogrammazione cellulare. […] Abbiamo dimostrato che le cellule possono essere ringiovanite senza perdere la loro funzione e che il ringiovanimento cerca di ripristinare alcune funzioni delle cellule vecchie”.

Quando le persone invecchiano, la reattività delle loro cellule diminuisce e il genoma – il modello del DNA – accumula segni di invecchiamento. La biologia rigenerativa mira a riparare o sostituire le cellule, comprese quelle vecchie.

Uno degli strumenti più importanti nella biologia rigenerativa è la nostra capacità di creare cellule staminali "indotte". Tuttavia, questo processo cancella le cellule specifiche per una funzione e dà loro il potenziale per diventare qualsiasi tipo di cellula.

Il nuovo metodo, basato sulla tecnica vincitrice del Premio Nobel utilizzata dagli scienziati per produrre le cellule staminali, supera il problema della cancellazione completa dell'identità cellulare interrompendo la riprogrammazione in parte del processo. Ciò ha permesso ai ricercatori di trovare il preciso equilibrio tra la riprogrammazione delle cellule, rendendole biologicamente più giovani, pur essendo in grado di riguadagnare la loro funzione cellulare specializzata.

La biologia rigenerativa è una specializzazione che anno dopo anno fa passi in avanti. A inizio articolo vi avevamo accennato lo studio circa le capacità rigenerative degli anfibi. Ma cosa ne sapete invece dei rettili?