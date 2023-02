Ricercatori nutrono topi con Coca-Cola e Pepsi e succede una cosa molto strana

Gli scienziati studiano continuamente l'effetto del nostro cibo - soprattutto quello meno sano - sui topi, per capire gli effetti della loro esposizione sul nostro corpo. In uno studio simile i ricercatori avevano notato un risultato che li ha scioccati, mentre in un nuovo documento è stata notata una cosa molto strana.

Nutrirli con Pepsi e Coca-Cola ha aumentato le dimensioni dei loro testicoli e le loro concentrazioni di testosterone. In particolare, ai roditori sono stati somministrati Pepsi o Coca-Cola o acqua per 15 giorni. Pepsi e Coca-Cola venivano servite lisce o miscelati al 50% con acqua.

Oltre all'aumento di peso previsto a causa del consumo di bevande zuccherate, il team ha riscontrato anche altri effetti molto curiosi nei topi. "Le concentrazioni di testosterone sierico in tutti i topi sono aumentate dopo il trattamento con Pepsi-Cola e Coca-Cola", scrive il team nello studio, con "alte dosi di Pepsi-Cola e Coca-Cola che potrebbero migliorare il testosterone dei topi maschi."

La dimensione dei testicoli dei topi quando è stato somministrato loro il 100% di Pepsi o il 100% di Coca-Cola (senza acqua, insomma) è aumentata in modo significativo sia rispetto al gruppo di controllo e ai topi che ricevevano il 50% delle bevande gassate. "I risultati hanno indicato che dosi più elevate di Pepsi-Cola e Coca-Cola potrebbero migliorare il diametro longitudinale e trasversale del testicolo e che hanno promosso la crescita del testicolo dei topi", scrive il team.

Ovviamente, sottolineano gli esperti, lo stesso effetto potrebbe non verificarsi negli esseri umani.