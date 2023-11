I ricercatori di OpenAi hanno avvertito il CDA che l'IA potrebbe diventare una minaccia

In un nuovo rapporto pubblicato da Reuters, si torna a parlare della cacciata di Sam Altman da CEO di OpenAI. A quanto pare, alcuni ricercatori e componenti dello staff di OpenAI avrebbero indirizzato una lettera al consiglio d’amministrazione in cui si cita un’importante svolta nel campo della ricerca sull’intelligenza artificiale.

Nella lettera, che prima d’ora ancora non era stata citata da nessuno, vengono espresse preoccupazioni su vari aspetti, tra cui la commercializzazione dei progressi relativi all’algoritmo su cui si basa l’intelligenza artificiale prima che si siano comprese le conseguenze.

A ciò si aggiunge anche un progetto denominato Q* che viene etichettata come l’importante svolta nella ricerca verso la super intelligenza (Artificial General Intelligence), che dovrebbe portare alla creazione di sistemi autonomi in grado di superare gli esseri umani nei compiti economicamente più preziosi. Il nuovo modello sarebbe già stato in grado di risolvere alcuni problemi matematici. Proprio le abilità matematiche potrebbero rappresentare un’importante sviluppo per l’IA in quanto attualmente i modelli multimodali sono efficaci solo nella scrittura e traduzione linguistica. Con l’acquisizione delle capacità matematiche, l’IA potrebbe avere capacità di ragionamento simili a quelli degli umani: ciò potrebbe essere fondamentale per le nuove ricerche scientifiche.

Nella lettera, i ricercatori hanno segnalato l’abilità dell’intelligenza artificiale ed il potenziale pericolo. Nel rapporto però non vengono citati i potenziali pericoli espressi nella lettera.

È innegabile che questi fattori saranno all’attenzione del nuovo CDA: ricordiamo che Sam Altman tornerà CEO di OpenAI.