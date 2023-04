Un terzo dei ricercatori pensa che l'IA possa causare una catastrofe nucleare

L'intelligenza artificiale sta preoccupando gli addetti ai lavori. Adesso secondo un sondaggio dell'Institute for Human-Centered AI della Stanford University, il 36% dei ricercatori ritiene che l'IA sia capace di causare una "catastrofe a livello nucleare".

Secondo quanto si legge sul documento, "l'interesse dei politici per l'IA è in aumento" e con la tecnologia che spinge in avanti la scoperta scientifica questa cifra è un numero difficile da ignorare. Questa percentuale (36%) si riferisce solo al processo decisionale e non all'abuso umano, una minaccia crescente che il rapporto ha affrontato separatamente in seguito.

"In base al database, il numero di incidenti e controversie sull'intelligenza artificiale è aumentato di 26 volte dal 2012", si legge nel rapporto. "Alcuni incidenti degni di nota nel 2022 includevano un video deepfake della resa del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e le prigioni statunitensi che utilizzavano la tecnologia di monitoraggio delle chiamate sui loro detenuti."

Gli addetti ai lavori, quindi, affermano che l'IA stia iniziando a causare dei "danni". Nel frattempo, solo il 41% dei ricercatori sull'elaborazione del linguaggio naturale (PNL) pensava che l'intelligenza artificiale dovesse essere regolamentata. Dei numeri che dovrebbero comunque farci riflettere, soprattutto perché il 73% dei ricercatori "ritiene che l'intelligenza artificiale possa presto portare a un cambiamento sociale rivoluzionario."

Voi cosa ne pensate? Nel frattempo, sapete che l'IA sta facendo un film?