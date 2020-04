Ricercatori potrebbero aver finalmente trovato l'elusivo 'buco nero di massa intermedia'

Lo sappiamo e lo abbiamo ampiamente dimostrato, i buchi neri esistono. Tuttavia, ci sono delle perplessità che attanagliano ancora gli scienziati su questi mostri cosmici: le versioni "medie" dei buchi neri (chiamati anche IMBH) non si riescono ancora a trovare.

La conferma dell'esistenza di questi buchi neri di massa intermedia avrebbe implicazioni molto importanti per capire l'evoluzione di queste "bestie". Così, armati di nuove osservazioni e buone intenzioni, i ricercatori pensano di aver trovato il primo esemplare di questi tipo, che ha circa 50.000 volte la massa del Sole.

Chiamato 3XMM J215022.4-055108, il buco nero si è "fatto riconoscere" per la prima volta dagli astronomi nel 2006 quando hanno notato un lampo luminoso di raggi X ad alta energia. Quelli di massa intermedia stanno al centro tra i buchi neri di massa stellare (che vanno da poche a 100 volte la massa del Sole) e tra i loro fratelli supermassicci (da milioni a miliardi di masse solari) che si trovano al centro delle galassie.

Ma come fanno i buchi neri delle dimensioni di una stella a diventare supermassicci? Gli astronomi pensano che i buchi neri di massa stellare crescano consumando tutto ciò che gli si avvicina. Per verificare se il loro candidato più promettente fosse davvero un buco nero, tuttavia, gli astronomi dovevano prima assicurarsi che i raggi X non fossero emessi da qualcos'altro, come una stella di neutroni nella Via Lattea. Sulla base delle osservazioni di Hubble e XMM-Newton, infatti, i ricercatori sono abbastanza certi che il loro obiettivo si trovi in un ammasso stellare alla periferia di una galassia situata a circa 800 milioni di anni luce di distanza.

La ricerca di buchi neri di massa intermedia è stata difficile. I ricercatori hanno dovuto osservare anni di osservazioni dal telescopio XMM-Newton per trovare il segnale sepolto sotto tutti i dati raccolti. "Studiare l'origine e l'evoluzione dei buchi neri di massa intermedia fornirà finalmente una risposta sulla nascita dei buchi neri supermassicci che troviamo nei centri di enormi galassie", afferma Natalie Webb, un membro del gruppo di ricerca.