Presentata una batteria quantistica: non si scarica mai

Una delle più grandi sfide tecnologiche che deve affrontare il pianeta Terra, potrà sembrarvi strano, è costruire batterie efficienti. Questione che sta assumendo carattere di priorità, perchè le batterie che abbiamo ora sono davvero molto inefficienti. Ma perchè è così importante?

Un team di di ricercatori, in collaborazione con le università di Alberta e di Toronto ha presentato il progetto di una "batteria quantistica" che non perde mai la sua carica. Non che questa batteria esista ancora, ma anche il solo principio teorico alla base, se confermato (e se poi capiscono come costruirla), potrebbe rappresentare una svolta rivoluzionaria nell'immagazzinamento dell'energia e più in generale nel mondo intero.



Il chimico Gabriel Hanna, dell'Università di Alberta, ha detto in una dichiarazione che "Le batterie che ci sono più familiari, come la batteria agli ioni di litio che alimenta i nostri smartphone, si basano su principi elettrochimici classici, mentre le batterie quantistiche si basano esclusivamente sulla meccanica quantistica".



La batteria funziona sfruttando l'energia "eccitonica", uno stato in cui un elettrone assorbe fotoni di luce sufficientemente carichi. I ricercatori hanno trovato che il loro modello di batteria risulta essere "altamente resistente alle perdite di energia"; grazie al fatto che è preparata all'interno di uno "stato oscuro" che non può scambiare energia con l'ambiente circostante. Rompendo questa rete quantistica, questo "dark state", i ricercatori sostengono che la batteria potrebbe essere in grado di rilasciare energia, scaricandosi quindi all'occorrenza. Una batteria perfetta.



Cosa la rende tale? Semplice. Vi siete mai chiesti perchè non possiamo costruire centrali nucleari sulla Luna, dove sarebbe più sicuro operare con tale energia senza il rischio di un'apocalisse nucleare, per poi trasportare tutta l'energia sulla terra? Perchè non sappiamo immagazzinare sufficientemente bene l'energia. Per non parlare del settore automobilistico (dove Tesla sta dicendo la sua), degli smartphone... Se riusciremo a costruire batterie come questa nella realtà sarà il primo passo verso una vera e propria rivoluzione.