Ricercatori ricreano vernice utilizzata nel medioevo grazie ad un antico manoscritto

Qualcosa che sembra inutile, quasi fastidiosa, un tempo potrebbe essere stata molto utile. Ad esempio la Chrozophora tinctoria, una piccola pianta che prospera nei campi e ai bordi delle strade delle regioni del Mediterraneo, un tempo era molto apprezzata. Gli artisti medievali, infatti, usavano i piccoli frutti per produrre una delicata tinta blu.

Il colore, chiamato "folium", veniva utilizzato per colorare i loro manoscritti miniati. Questi coloranti caddero in disgrazia nel 17° secolo per tonalità più vivaci a base minerale, e i segreti su come estrarre il pigmento dal frutto andarono persi. Solo recentemente degli scienziati hanno "riportato in vita" la ricetta per il folium, oltre ad aver scoperto la struttura chimica del pigmento.

La scoperta è stata effettuata grazie a un trattato portoghese medievale chiamato "Il libro su come realizzare tutte le vernici colorate per illuminare i libri"; risale al XV secolo d.C. e descrive in dettaglio i materiali e i passaggi per la creazione di vernici.

Così, utilizzando le istruzioni specifiche riportate nel libro, i ricercatori hanno ricreato con successo il folium. "Descrive quando raccogliere i frutti, ovvero a luglio", dichiara il chimico Paula Nabais dell'Università NOVA di Lisbona. "Devi spremere i frutti, facendo attenzione a non rompere i semi, e poi a metterli su lino."

La struttura molecolare trovata dal team era diversa da altri pigmenti blu estratti dalle piante, come indaco e antociani. Tuttavia aveva una struttura in comune con un cromoforo blu trovato in un'altra pianta: l'erba medicinale Mercurialis perennis. "La chrozoforidina veniva usata nell'antichità per realizzare una bellissima tintura blu per la pittura", scrivono i ricercatori nel loro articolo. "Pertanto, crediamo che questa non sarà la nostra ultima parola su questa straordinaria pianta e la sua storia e che presto seguiranno ulteriori scoperte."