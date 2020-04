Ricercatori hanno ricreato la formazione del metano nello spazio, in laboratorio

Il metano è uno degli idrocarburi più semplici. Sulla Terra, conosciamo principalmente il metano come gas infiammabile che si forma dal materiale organico in decomposizione. Tale gas è disponibile anche nello spazio come gas, liquido o ghiaccio. Sulla luna di Saturno, Titano, non piove acqua ma metano liquefatto.

Un team internazionale di astronomi ha dimostrato in un laboratorio dell'Università di Leida che il metano può formarsi su particelle di polvere ghiacciata nello spazio. La possibilità esisteva da un po' di tempo, ma poiché le condizioni nello spazio erano difficili da simulare, non era possibile provarlo in condizioni pertinenti.

I ricercatori del Laboratory for Astrophysics dell'Osservatorio di Leida sono riusciti per la prima volta a produrre metano in condizioni spaziali adatte. In che modo? Lasciando che gli atomi di idrogeno si scontrassero con alcuni atomi di carbonio a meno 263 gradi Celsius in un ambiente ultra vuoto su una superficie ghiacciata.

È stato scoperto che il metano ghiacciato si forma meglio in un ambiente ricco di acqua. Ciò è coerente con le osservazioni astronomiche, che mostrano che ci si aspetta che il ghiaccio di metano e il ghiaccio d'acqua si formino contemporaneamente nello spazio. I processi che i ricercatori del laboratorio hanno studiato, imitano le condizioni che esistono nello spazio prima della formazione di nuove stelle e pianeti.

Secondo la ricerca, il metano che troviamo sui pianeti, come Urano e Nettuno, era probabilmente disponibile molto prima della formazione del nostro sistema solare.