Ricercatori sono riusciti a creare dei diamanti dai combustibili fossili

Creare i diamanti è sempre stato il sogno dell'essere umano. Così, negli anni, gli scienziati hanno raffinato sempre di più le loro tecniche di creazione della pietra preziosa. Secondo un nuovo studio, un team di ricercatori è riuscito a produrre diamanti utilizzando un materiale trovato nei depositi di combustibili fossili.

I diamanti naturali si formano in profondità nella crosta terrestre, dove le temperature e la pressione sono estreme. Ricreare in laboratorio questo processo ha sempre richiesto molta energia, tempo o l'aggiunta di un catalizzatore metallico che lascia impurità nel prodotto finale. Gli scienziati studiano da sempre una classe di molecole chiamate diamantoidi; molecole di dimensione nanometrica, con una struttura tridimensionale simile al diamante, che si trovano naturalmente nei depositi di combustibili fossili come petrolio greggio e gas naturale.

Così, i ricercatori della Stanford University e dello SLAC National Accelerator Laboratory hanno inserito i diamantoidi isolati (che appaiono come una polvere bianca e fine) all'interno di una "cella a incudine di diamante", uno strumento in grado di sottoporre i piccoli oggetti a una pressione incredibile. Successivamente, gli addetti ai lavori hanno riscaldato i campioni compressi con un laser: dopo 20 gigapascal di pressione e una temperatura di 626 gradi Celsius, sono riusciti a trasformare la polvere in diamanti veri.

Questo processo è più veloce ed economico rispetto ad altri metodi di produzione di diamanti, ma presenta uno svantaggio principale: la grandezza. Una cella a incudine di diamante può comprimere solo campioni molto piccoli. Tuttavia, questo processo potrebbe essere molto utile in campi come la medicina e persino il calcolo quantistico.