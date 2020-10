Ricercatori sono riusciti a produrre un 'super-pomodoro'

Ricercatori della Penn State e dell'Università della Florida hanno collaborato con una startup per combinare radici geneticamente "stressate" con piante di pomodoro. Il tutto per studiare gli effetti sui raccolti; il team ha scoperto che le radici stressate hanno aumentato notevolmente la produzione. Il risultato? Pomodori più grandi e migliori.

La tecnica utilizzata si chiama "innesto", che consente - in poche parole - di combinare le proprietà di due piante diverse. Molte delle tecniche attualmente utilizzate per aumentare i raccolti si basano sull'aggiunta o la rimozione di geni, il che comporta tutta una serie di preoccupazioni, controversie e polemiche.

In questo nuovo studio non è stato fatto nulla del genere, poiché i vegetali sono stati modificati "epigeneticamente". I ricercatori hanno semplicemente alterato l'espressione dei geni per cambiare il comportamento della pianta, piuttosto che modificare o aggiungere nuovi geni.

Il team ha preso di mira un gene nelle piante di pomodoro, noto come MSH1, che controlla le risposte allo stress in molte piante. Le piante possono sopprimere l'MSH1 se stressate da temperature estreme o dalla mancanza di acqua, consentendo loro di diventare più adattabili. Gli esperti hanno sfruttato proprio questa proteina, causando un aumento del 35% della produttività (persistita anche per cinque generazioni).

Il team osserva che le stesse tecniche potrebbero funzionare su un'ampia varietà di piante.