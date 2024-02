Ricercatori sono riusciti a rallentare la luce di 10.000 volte, ecco cosa significa

Un gruppo di ricercatori cinesi ha compiuto un passo da gigante verso il futuro, rallentando la velocità della luce di un fattore stupefacente: 10.000 volte. Questo exploit promette di rivoluzionare il mondo della computazione e della comunicazione ottica.

La luce, che nel vuoto dello spazio viaggia a una velocità di circa 299.792 chilometri al secondo, incontra un rallentamento quando attraversa materiali trasparenti a causa delle interazioni con i campi elettromagnetici. Tuttavia, per ottenere un rallentamento significativo, sono necessari materiali speciali come i cristalli fotonici o gas quantistici super-raffreddati.

I ricercatori hanno sviluppato un nuovo metodo basato sulla trasparenza elettromagneticamente indotta, che manipola gli elettroni all'interno di un gas, rendendolo da opaco a trasparente e permettendo così alla luce di rallentare notevolmente. Questo approccio innovativo riduce la perdita di luce ed energia, superando di gran lunga le tecniche esistenti.

La chiave del successo risiede nella creazione di una metasuperficie, una struttura sintetica bidimensionale con proprietà uniche, composta da strati sottilissimi di silicio. La ricerca, pubblicata su Nano Letters, segna un momento di svolta nella manipolazione della luce, promettendo di guidarci verso un futuro in cui la velocità della luce - o, in questo caso, la sua decelerazione - non è più un limite, ma un orizzonte di possibilità da esplorare.

