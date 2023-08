Ricercatori russi coltivano con successo delle angurie in Antartide

Con questo caldo, non c’è niente di meglio di una buona fetta di anguria. Ma perché limitarsi a mangiare questo succoso frutto in estate quando i ricercatori russi la coltivano nel luogo più freddo del mondo?

La Stazione Vostok è un avamposto di ricerca russo situato al Polo del Freddo. Come si può intuire dal nome, questa è la regione dell’Antartide in cui si è registrata la temperatura più bassa della storia: -89,2°C.

Per rendere la stazione Vostok più ospitale per i cocomeri, i ricercatori hanno creato un'oasi in cui è possibile aumentare la temperatura e l'umidità dell'aria. Il team ha scelto due varietà di angurie a maturazione precoce per la loro capacità di adattarsi alla bassa pressione atmosferica e alla mancanza di ossigeno all'interno della serra. Successivamente, i ricercatori hanno piantato i semi in un sottile strato di terriccio e hanno utilizzato un'illuminazione speciale che simulava la luce del sole.

Esattamente 103 giorni dopo la semina, i ricercatori hanno raccolto ben otto cocomeri di circa un chilogrammo l’uno, tutti succosi e maturi al punto giusto.

Oltre a fornire una sana merenda agli scienziati che vivono nelle dure condizioni climatiche dell’Antartide, l’esperimento dimostra quanto si siano evolute le nostre capacità di coltivare in luoghi estremi. Studi come questi saranno quindi necessari nell’ottica di una futura colonizzazione della Luna e di Marte.