Ci sono questi ricercatori russi che vogliono creare pubblicità nel cielo

E se vi dicessimo che le pubblicità saranno trasmesse direttamente in cielo? Effettivamente dopo essere arrivate nei nostri smartphone, nei cartelloni in città e praticamente ovunque ci sia spazio, questo potrebbe essere il prossimo passo "logico".

Almeno lo è per i ricercatori dell'istituto tecnico Skoltech e dell'Istituto di fisica e tecnologia di Mosca. Gli esperti hanno concluso che sarebbe infatti possibile inviare una formazione di satelliti in orbita per mostrare pubblicità sopra i centri abitati.

"Stiamo studiando alcuni degli aspetti più tecnici della pubblicità spaziale da un po' di tempo", ha affermato il primo autore dello studio pubblicato sulla rivista Aerospace Shamil Biktimirov. "Questa volta abbiamo esaminato il lato economico delle cose e, per quanto irrealistico possa sembrare, dimostriamo che la pubblicità spaziale basata su 50 o più piccoli satelliti che volano in formazione potrebbe essere economicamente fattibile."

Ogni singolo pixel di questo "cartellone celeste" sarebbe rappresentato da un satellite, ciò vuol dire che ogni veicolo avrebbe una grandezza di ben 30 metri quadrati (sarebbe simile all'area della vela solare LightSail 2). Tuttavia, dal momento che i satelliti funzionano riflettendo la luce solare, sarebbero visibili solo all'alba e al tramonto, e non di notte.

Certo, una soluzione simile potrebbe far irritare gli astronomi, che hanno creato non poche polemiche per i satelliti Starlink nel cielo... figuriamoci trovate di marketing simili che, al netto delle spese, potrebbero generare 111 milioni di dollari per 91 giorni di attività.