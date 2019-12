Ricercatori scoprono un gas 'sicuro' per la presenza della vita in mondi alieni

Il fosfano, sulla Terra, è uno dei gas più tossici del pianeta. Ricercatori del MIT hanno scoperto che il gas viene prodotto da alcuni organismi anaerobici come batteri e microbi, che non richiedono ossigeno per prosperare. Ciò significa che quest'ultimo può essere utilizzato come un biosegnale per identificare forme di vita nei mondi extrasolari.

In un articolo recentemente pubblicato sulla rivista Astrobiology, i ricercatori riferiscono che se il fosfano fosse prodotto in quantità simili al metano sulla Terra, il gas genererebbe un modello distintivo di luce nell'atmosfera di un pianeta. Questo schema potrebbe essere rilevato fino a 16 anni luce di distanza da un telescopio come il James Webb. Sarebbe, quindi, un segno inconfondibile di vita extraterrestre.

"Qui sulla Terra, l'ossigeno è un segno davvero impressionante della vita", afferma l'autore principale dello studio Clara Sousa-Silva, del MIT. "Ma altre cose oltre alla vita producono anche ossigeno. È importante considerare molecole sconosciute che potrebbero non essere prodotte così spesso, ma se le trovi su un altro pianeta ci può essere solo una spiegazione."

Negli anni '70, il fosfano fu scoperto nelle atmosfere di Giove e Saturno. Durante il suo dottorato di ricerca, però, la donna iniziò a chiedersi se il gas potesse essere prodotto non solo negli ambienti estremi dei giganti gassosi, ma anche dalla vita sulla Terra. "Quindi abbiamo iniziato a raccogliere ogni singola menzione del fosfano sulla Terra, scoprendo come esso sia presente in luoghi con carenze di ossigeno, come paludi e sedimenti lacustri", afferma Sousa-Silva. "Improvvisamente tutto ha avuto un senso: è una molecola davvero tossica per tutto ciò che ama l'ossigeno. Ma per la vita a cui non piace l'ossigeno, sembra essere una molecola molto utile."

Durante le loro ricerche, gli scienziati hanno scoperto che il gas può essere creato unicamente da forme di vita. Il fosfano, quindi, può essere utilizzato come un biosegnale nella ricerca della vita extraterrestre. Un risultato non indifferente.