Ricercatori scoprono i segreti dietro un'incredibile abilità del tardigrado

Il tardigrado è una delle creature più incredibili presenti sul nostro pianeta. Resiste a temperature estreme, a condizioni mortali per tutti gli essere presenti su questa Terra e anche al bombardamento dei temutissimi raggi X.

Gli scienziati stanno studiando al microscopio (letteralmente, visto che sono molto piccoli) queste incredibili creature, per cercare di scoprire tutti i loro segreti e, sopratutto, le loro abilità uniche.

Uno dei "super poteri" dell'invertebrato, quello riguardante "l'immunità" contro i raggi X, sembra essere stato decifrato nel 2016. Nel vecchio studio i ricercatori scoprirono una proteina del tardigrado incaricata di proteggere il DNA dai raggi X: la Dsup.

Oggi, un team di ricercatori del'Università della California - in una rivista chiamata eLife - afferma di avere analizzato la proteina nel dettaglio e di aver scoperto il suo funzionamento. "Ora sappiamo come la proteina Dsup protegge le cellule dall'irradiazione dei raggi X", afferma il biologo molecolare James Kadonaga. Secondo i ricercatori, la proteina avvolge il DNA come una nuvola. Ciò permette la protezione contro i radicali idrossilici, particelle che vengono generate nelle cellule dalle radiazioni ionizzanti.

La cosa interessante sembra essere la possibilità di utilizzare questo "scudo proteico" anche su altri tipi di DNA, come quello umano. "In teoria, sembra possibile che versioni ottimizzate di Dsup possano essere progettate per la protezione del DNA in molti diversi tipi di cellule", afferma Kadonaga.

Questa proteina potrebbe essere utilizzata in ambito medico in futuro. Tutto questo, grazie allo studio approfondito del meccanismo di un animaletto grande, al massimo, 1.5 millimetri (che potrebbe aver colonizzato anche la Luna).