Ricercatori della Stanford creano un gel capace di proteggere gli alberi dagli incendi

Recentemente siamo stati testimoni di alcuni grandi incendi che hanno distrutto grandi porzioni di foreste nel mondo. Per contrastare il fenomeno, che si ripete a cadenza annuale, i ricercatori della Stanford University hanno sviluppato una sorta di gel capace di rendere molto difficile l'avvio o la propagazione degli incendi.

Negli Stati Uniti, ogni anno circa 4 milioni di ettari vengono bruciati dagli incendi. Il paese spende più di 2 miliardi di dollari nel solo tentativo di spegnerli. Così, i ricercatori hanno deciso di andare a monte del problema, trovando un modo per bloccare il divampare delle fiamme.

Come spiegato in un articolo recentemente pubblicato in Proceedings of the National Academy of Sciences, i ricercatori hanno sviluppato una un fluido simile a gel (a base di cellulosa) che può essere applicato alla vegetazione, compresi alberi ed erbe (esistevano sostanze del genere, ma erano decisamente inefficaci).

La sostanza resistente alle fiamme, realizzata con materiali non tossici, può proteggere dal fuoco per mesi prima di degradarsi, secondo lo studio. È anche compatibile con le normali attrezzature di irrorazione agricola.

Con il peggioramento della crisi climatica, si prevede che il rischio di grandi incendi crescerà in tutto il mondo, così come i costi per combattere gli incendi. Trovare soluzioni è importante per preservare le foreste del mondo. Servono ancora ulteriori studi e test, ma i primi risultati sono davvero promettenti.



In questo video, a partire dal minuto 1:10, potrete osservare l'efficacia della sostanza all'opera.