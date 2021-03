Un gruppo di ricercatori ha studiato i wormhole microscopici

I wormhole sono oggetti astrofisici la cui esistenza, anche se teoricamente possibile, non è mai stata verificata. Un gruppo di ricercatori ha provato a studiarne le proprietà microscopiche.

Certamente i wormhole hanno avuto più successo e fama all’interno di film e opere di fantascienza, da Donnie Darko a Interstellar.

Come già detto, l’esistenza di questi tunnel, che collegherebbero punti diversi dello spazio-tempo nel nostro Universo, è solamente un’ipotesi. Un gruppo internazionale di ricercatori, capitanato dal Dr. Jose Luis Blazquez-Salcedo dell’Università di Oldenburg, ha pubblicato recentemente un articolo su Physical Review Letters, nel quale si ipotizza l’esistenza di wormhole nel mondo microscopico. I wormhole, così come i buchi neri, sono una conseguenza delle equazioni della Relatività Generale di Einstein. Nella sua teoria, Einstein assume l’esistenza di quattro dimensioni, di cui tre spaziali ed una temporale, che formano lo spazio-tempo. Questa entità viene curvata e deformata da qualunque oggetto che possieda una massa finita.

La forma dello spazio-tempo è una proprietà importantissima dell’Universo, in quanto stabilisce quali siano le linee più brevi (geodetiche) che connettono due punti dell’Universo. In pratica, la forma dello spazio-tempo determina il modo in cui si muove un oggetto (anche la luce!) che non sia sottoposto a forze esterne. Un wormhole è per definizione un punto dello spazio-tempo in cui la curvatura è cosi elevata da “bucare” il telo dello spazio-tempo, connettendo due punti distanti nello spazio e nel tempo. Sebbene i wormhole siano matematicamente possibili, non abbiamo nessuna osservazione di fenomeni di questo tipo. In ogni caso, se anche esistessero, i wormhole sarebbero certamente oggetti astrofisici estremamente instabili ed un oggetto macroscopico difficilmente potrebbe attraversarli.

I ricercatori, combinando elementi di fisica quantistica ed elettrodinamica classica con la teoria della Relatività Generale, hanno dimostrato che, date specifiche condizioni, alcuni oggetti microscopici, come gli elettroni, potrebbero attraversare uno di questi tunnel spazio-temporali, aprendo la strada anche alla trasmissione di informazioni. Al momento anche questa rimane solo una teoria, che però suggerisce forse una possibilità ed un modo per verificare l'esistenza di questi oggetti fantascientifici.