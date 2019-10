I ricercatori di uno studio su zanzare geneticamente modificate non concordano tra loro

Le zanzare sono un problema e va trovata una soluzione, e a tal proposito vi avevamo parlato in passato di quel che è successo quando un team di ricercatori ha modificato geneticamente alcune zanzare in modo da renderle infertili per poi rilasciarle in natura: un disastro.

L'idea era volta a diminuire la popolazione di zanzare che diffondono svariate malattie (oltre che fastidio), ma è stato un triste fallimento. Non solo la popolazione ritornava numerosa entro 18 mesi, ma la progenie derivante delle zanzare selvatiche e modificate sembrava sviluppare una resistenza che le rendeva persino più difficile da uccidere delle zanzare non modificate. Un buco nell'acqua, almeno secondo lo studio pubblicato.



Ma questa è stata una sorpresa per sei dei diceci autori dello studio che ora chiedono di poter ritrattare il loro articolo. In particolare, una delle co-autrici dello studio, Margareth Capurro dell'Università di San Paolo, parlando ad una rivista scientifica brasiliana, Questão de Ciência, che la versione dello studio sulle zanzare pubblicata in Scientific Reports è diversa da quella che lei e i suoi colleghi hanno accettato di pubblicare.



"La dottoressa Capurro non supporta le dichiarazioni drammatiche e speculative contenute nel manoscritto", ha scritto l'avvocato della biologa molecolare in una dichiarazione alla rivista Science. In particolare, ha contestato la parte dello studio secondo cui le zanzare ibride sono più difficili da uccidere di quelle selvatiche.



Tuttavia la dottoressa Capurro non è stata l'unica ad esprimersi, anche l'autore principale dello studio, Jeffrey Powell, ha detto la sua a Science, sostenendo di essere invece d'accordo con le affermazioni del giornale. Così, in questo momento, non è chiaro se lo studio debba essere re-scritto, rivisto o ritirato del tutto. Rimane vera la questione principale: il metodo proposto per ridurre la popolazione di zanzare non ha funzionato.