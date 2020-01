Ricercatori trovano microfossili di funghi vecchi 715 milioni di anni

Un team internazionale di ricercatori ha trovato microscopici filamenti di funghi e delle strutture simili al micelio in una roccia dolomitica di 715 milioni di anni (epoca Neoproterozoica), secondo i risultati pubblicati in un articolo sulla rivista Science Advances.

"Queste antiche rocce si sono formate in una laguna o in un ambiente costiero lacustre", dichiara il professor Steeve Bonneville, scienziato dell'Université Libre di Bruxelles. "La presenza di funghi in questa zona di transizione tra acqua e terra ci porta a credere che quest'ultimi fossero importanti per le prime piante che colonizzarono la superficie terrestre circa 500 milioni di anni fa."

Utilizzando tecniche di analisi molecolare, come la synchrotron radiation spectroscopy, la Raman microscope, la microscopia a fluorescenza e la microscopia elettronica, il professor Bonneville, insieme ad alcuni colleghi, ha dimostrato la presenza di chitina, un composto molto resistente presente nelle pareti cellulari dei funghi, all'interno del fossile di 715 milioni di anni fa (che non è il più vecchio).

Le dimensioni dei filamenti fossili osservate dal team si adattano bene alle dimensioni dei filamenti fungini (che di solito vanno da 2 a oltre 20 micrometri di larghezza). "Questa è una grande scoperta, che ci spinge a riconsiderare la nostra cronologia dell'evoluzione degli organismi sulla Terra", afferma infine il professor Bonneville. "Il prossimo passo sarà quello di guardare ancora più indietro nel tempo, in rocce ancora più antiche, per trovare quei microrganismi che sono alle origini del regno animale."