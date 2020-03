Ricercatori trovano il primo pesce abissale noto che 'alleva' i suoi figli in bocca

La maggior parte dei pesci non possono considerarsi bravi genitori, visto che lasciano le uova dei loro "figli" incustoditi. Tuttavia, circa il 2% di loro proteggono in bocca le loro uova fecondate; un nuovo studio rivela i primi pesci conosciuti che stanno negli abissi ad avere questa caratteristica.

Nel 2015, l'ittiologo Randy Singer, stava identificando i pesci individuati da un veicolo sottomarino telecomando della nave Okeanos Explorer della National Oceanic and Atmospher Administration degli Stati Uniti, quando avvistò un pesce rosso a 500 metri di profondità e lo identificò come Parazen pacificus.

Quando esaminò un esemplare proveniente da un mercato ittico di Taiwan, Singer trovò qualcosa che lo stupì: "c'era un grosso ammasso nodoso di qualcosa nella sua bocca". Si trattavano di 530 embrioni in via di sviluppo. Questo sembra essere il primo pesce di acque profonde ad avere caratteristiche simili, riscontrate solo in pesci che vivono in acque superficiali.

Per Singer, la scoperta mostra che esiste una maggiore varietà di strategie riproduttive in questi luoghi così profondi. Gli scienziati sono in procinto di svelare i misteri riguardanti l'evoluzione dei pesci abissali. "Siamo in una sorta di rinascita per l'esplorazione delle acque profonde in questo momento", afferma l'uomo. "Mi aspetterei che la gente vedesse molte altre nuove scoperte arrivare rapidamente in futuro."