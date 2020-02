Ricercatori stanno utilizzando rete neurale per prevedere eventuali asteroidi pericolosi

Un near-Earth object (abbreviato NEO) è un oggetto del Sistema Solare la cui orbita può intersecare quella della Terra. Un team di ricercatori dell'Università di Leida ha sviluppato una rete neurale chiamata "Hazardous Object Identifier" capace, secondo loro, di prevedere eventuali asteroidi in rotta di collisione con il nostro pianeta.

Una rete neurale è un modello computazionale composto di "neuroni" artificiali, ispirato vagamente dalla semplificazione di una rete neurale biologica e utilizzati nel campo dell'intelligenza artificiale. I ricercatori hanno utilizzato il loro strumento per individuare 11 asteroidi con un diametro superiore ai 100 metri (non classificati dalla NASA come pericolosi).

Gli addetti ai lavori, inoltre, si sono anche concentrati su quelle rocce spaziali che potrebbero arrivare a 7.5 milioni di chilometri dalla Terra. Nessuno di questi è una minaccia incombente e, oltre ad avere delle probabilità di colpire la Terra astronomicamente ridotte, il loro sorvolo vicino al nostro pianeta avverrà intorno agli anni 2131 e 2923. Insomma, abbiamo ancora diverso tempo per prepararci.

Per stabilire se la loro IA fosse effettivamente capace di individuare gli asteroidi, il team ha testato la loro intelligenza artificiale sui dati di 2.000 asteroidi elencati dalla NASA. La rete neurale ha avuto una precisione del 90,99% nel determinare quali fossero pericolosi e quali no. Attualmente, i ricercatori stanno lavorando per rendere più precisa la loro creazione. "Ora sappiamo che il nostro metodo funziona, ma vorremmo approfondire la ricerca con una migliore rete neurale e con più input", ha dichiarato infine il co-autore dello studio e l'astronomo Simon Portegies Zwart dell'Università di Leida.