Ricercatori utilizzano muffa per ricreare la 'rete cosmica' che unisce il nostro Universo

Uno studio pubblicato sull'Astrophysical Journal Letters ha utilizzato la Physarum polycephalum per mappare qualcosa che è praticamente impossibile da vedere: la rete cosmica di gas e materia oscura alla base della struttura stessa dell'Universo.

Questo perché, nonostante le apparenze, questo organismo è in grado di "risolvere" problemi spaziali che sono in realtà incredibilmente complessi dal punto di vista computazionale. La muffa Physarum polycephalum è una delle forme di vita più strane del pianeta. In passato, infatti, i modelli computazionali basati su questa muffa hanno risolto labirinti, identificato il percorso più breve tra diversi punti e persino ricostruito la rete del sistema ferroviario di Tokyo.

"La cosmologia moderna prevede che oggi la materia nel nostro Universo si sia riunita in una vasta rete di strutture filamentose chiamate colloquialmente rete cosmica", scrivono gli autori nel loro nuovo articolo. "Poiché questa materia è o elettromagneticamente invisibile o troppo diffusa all'immagine nell'emissione, i test di questo paradigma della rete cosmica sono limitati."

Come cercare di costruire questa rete cosmica? Uno dei membri del team dell'Università della California, il ricercatore Oskar Elek è stato ispirato dal lavoro dell'artista multimediale tedesco Sage Jenson, che aveva creato simulazioni artistiche basate sul comportamento di foraggiamento del P. polycephalum. I ricercatori hanno preso il modello 2D di Jenson, lo hanno ricreato in tre dimensioni con ulteriori modifiche e hanno quindi fornito all'algoritmo un set di dati delle coordinate di 37.000 galassie. Così il modello basato sulla muffa ha fatto quello che sa fare meglio: unire i punti, dandoci un esempio di come potrebbe apparire la rete cosmica.

Ovviamente, la mappa 3D generata dall'algoritmo è solo una simulazione, non una prova certa di quella che dovrebbe essere questa misteriosa struttura. Tuttavia, potrebbe essere la nostra migliore approssimazione e i ricercatori hanno anche alcune prove a sostegno di tale affermazione. I controlli a campione che confrontano i filamenti della muffa melmosa con i dati di Hubble nelle posizioni del gas idrogeno suggeriscono che la rete dell'algoritmo sia accurata.

Questi risultati potrebbero fornirci un modo completamente nuovo di comprendere le strutture della rete cosmica.