Ricercatori vogliono cambiare il nome di questo insetto perché è offensivo per un popolo

Diciamoci pure la verità: a nessuno piacerebbe sentire il proprio nome collegato a una delle 100 specie invasive più dannose al mondo. Proprio per questo motivo nel luglio 2021 l'Entomological Society of America ha deciso di cambiare il nome della falena Lymantria dispar, precedentemente chiamata "falena zingara" (in inglese "gypsy moth").

L'insetto in questione, infatti, è un parassita che attacca e divora oltre 1.000 specie di piante e può essere trovato un po' ovunque: in Eurasia, Nordafrica e America Settentrionale (sapete cosa sono le specie invasive?). Il cambiamento sta arrivando dopo che gli esperti hanno deciso di revisionare oltre 2.000 nomi di insetti comuni, come parte di uno sforzo per rimuovere nomi dispregiativi e geograficamente imprecisi.

"È un insulto etnico che è stato rifiutato per molto tempo fa dal popolo gypsy", ha affermato il presidente dell'Entomological Society of America Michelle S. Smith. "In secondo luogo, nessuno vuole essere associato a un dannoso parassita invasivo". Non è la prima volta che un nome di un animale viene cambiato perché considerato offensivo.

Circa 20 anni fa, un comitato di esperti ribattezzò il "pesce ebreo" ("jewfish"), chiamandolo Cernia Golia. Questa, tuttavia, è la prima volta che l'Entomological Society of America cambia il nome di una sua creatura perché offensivo; precedentemente, infatti, gli esperti hanno cambiato alcuni nomi perché ritenuti non scientificamente accurati.

Le origini del nome non sono chiare, ma si crede che siano state chiamate "falene gypsy" perché nel loro stadio larvale queste creature hanno delle piccole sacche d'aria che gli permettono di viaggiare per chilometri... come gli zingari di una volta. Attualmente la società degli entomologi è alla ricerca di un nome sostitutivo, in un processo che probabilmente richiederà mesi. A proposito di nomi sostituiti, la NASA si è rifiutata di cambiare nome al telescopio James Webb.