I ricercatori vogliono fermare la caduta dei capelli con la stampa in 3D

Un nuovo studio pubblicato dalla Columbia University mira a combattere la perdita dei capelli utilizzando la stampa in 3D dei follicoli del cuoio capelluto, che pur essendo artificiali potrebbero ricreare le condizioni ideali per ripristinare la crescita ed evitare caduta e calvizie.

Nella prima parte dello studio i ricercatori hanno scoperto che alcune cellule precedentemente sconosciute mantengono i follicoli piliferi dei capelli in stand-by. Da qui è stato possibile giungere alla conclusione che inibendo l'attività di queste cellule si possono risvegliare i follicoli dormienti e quindi ripristinare la crescita dei capelli.

Una seconda ricerca ha portato alla creazione di un modo per far crescere i capelli umani in un piatto, che potrebbe aprire le porte a nuove tecniche chirurgiche per il ripristino del cuoio capelluto anche sulle donne. Gli scienziati però riferiscono che la novità potrebbe migliorare il modo in cui le aziende farmaceutiche creano nuovi farmaci per la crescita.

E' inoltre emerso che le stampa in 3D sono in grado di creare un ambiente più naturale per la crescita del follicolo pilifero. Dopo tre settimane dalla prima sono comparsi i follicoli dei capelli umani, che successivamente hanno portato alla loro crescita.

Il metodo deve ancora essere ottimizzato e migliorato, ma potrebbe aprire le porte ad usi clinici. Il video presente in apertura spiega tutto in maniera più chiara.