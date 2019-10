Alcuni ricercatori vogliono rendere i meme accessibili ai ciechi

Uno dei fenomeni più vasti degli ultimi 10 anni è quello dei meme, immagini che partendo da un formato originario vengono plasmati e deformati in ogni salsa possibile, con vere e proprie saghe di battute, situazioni e tormentoni potenzialmente infinite.I ricercatori della Carnegie Mellon University vogliono rendere i meme accessibili ai ciechi.

Per farlo hanno addestrato un'intelligenza artificiale a classificare e tradurre in formato audio o alt-text i meme. Lo studio Making Memes Accessibile sostiene che il sistema sviluppato in questa maniera sarebbe in grado di tradurre con successo e precisione i meme in un linguaggio comprensibile alle persone con handicap alla vista nel 92% dei casi.

Il software della Carnegie Mellon University scansiona la rete a caccia di meme, e quando ne trova uno, fa un cross check tra l'immagine individuata e le informazioni contenuti negli ormai diffusi database ed encliclopedie di meme, come il popolare sito Know your meme.

A quel punto il tool inserisce il meme all'interno di tre categorie: text only, alt-text & meme text pair, e audio macro meme.

Ad oggi iniziano a nascere anche le prime discussioni online e le prime pagine Instagram che si interrogano su come rendere i meme accessibili alle persone con handicap visivi. Ad esempio c'è e.c.b.0, che condivide meme accompagnandoli con una minuziosa descrizione alt-text.